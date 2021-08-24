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Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 90 milyonu geçti

Aşı bilgilendirme platformunda yer alan bilgilere göre Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 90 milyonu aştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA(DÜNYA) - Türkiye’de yapılan toplam aşı sayısı saat 13.50 itibarıyla 90 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre toplam yapılan aşı sayısı 90 milyon 2 bin oldu.

Birinci doz aşı sayısı 46 milyon 531 bin, 2’nci doz aşı sayısı 35 milyon 582 bin ve 3. doz aşı sayısı ise 7 milyon 889 bin oldu.

 

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