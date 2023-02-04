Türkiye'de yaşayan Iraklı YouTuber ülkesinde öldürüldü

Türkiye’de yaşayan Iraklı YouTuber, ailesini ziyaret için gittiği ülkesi Irak’ta babası tarafından öldürüldü.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, 22 yaşındaki al-Ali’nin, Divaniye şehrinde babası tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Maan, "Polisin oraya gitmesinin ertesi gününde babası tarafından öldürüldüğünü öğrenince şaşırdık. Kendisi bunu ilk ifadesinde itiraf etti" dedi.

AFP'ye konuşan bir polis kaynağı, al-Ali'nin 2017'de ailesiyle Türkiye'ye gittiğini, ancak onlarla Irak'a dönmeyi reddettiğini ifade etti.