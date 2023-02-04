Türkiye'de yaşayan Iraklı YouTuber ülkesinde öldürüldü
Türkiye’de yaşayan Iraklı YouTube Tiba al-Ali, babası tarafından ülkesinde öldürüldü. Irak’ta birçok kadın “töre cinayeti” olarak nitelendirilen vahşete tepki gösterdi.
Türkiye’de yaşayan Iraklı YouTuber, ailesini ziyaret için gittiği ülkesi Irak’ta babası tarafından öldürüldü.
Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, 22 yaşındaki al-Ali’nin, Divaniye şehrinde babası tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Maan, "Polisin oraya gitmesinin ertesi gününde babası tarafından öldürüldüğünü öğrenince şaşırdık. Kendisi bunu ilk ifadesinde itiraf etti" dedi.
AFP'ye konuşan bir polis kaynağı, al-Ali'nin 2017'de ailesiyle Türkiye'ye gittiğini, ancak onlarla Irak'a dönmeyi reddettiğini ifade etti.