Türkiye'deki aşı araştırmasında son dönemece girildi: Gönüllülerin kodları kırılıyor

Hacettepe Üniversitesi’nin Çin firmasının ürettiği COVID-19 aşısına yönelik Faz-3 araştırmasında gönüllülerin kodları kırılmaya başlandı. Daha önce acil kullanım onayı verilmesiyle sağlık personelinin kodları kırılarak aşılama başlamıştı. Bu kez sağlık personeli olmayan gönüllülerin kodları kırılarak, plasebo olanların aşılaması başladı.

Araştırmayı yöneten isimlerden biri olan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, “Gönüllü katılımcıların kodları kırılmaya başlandı ve plasebo olanların aşısı yapılıyor. Şimdiden sonra 2. dozları yapılan, plasebo olmayanların hasta olup olmadığına bakmak, hasta olanları beklemek. Bu sonuçların şubat ayı ortaya çıkabileceğini tahmin ediyorum. Hasta olanların sonuçları geldikçe hesaplamaları yapacağız.” dedi.

Serhat Ünal, yan etkiler konusunda ise, “Sadece bu araştırma değil, Sağlık Bakanlığımız zaten aşılamaya başladı ve şu anda 1,5 milyon kişi aşılandı. Yan etkilere ilişkin o taraftan bilgi zaten gelir.” diye konuştu.

Ara sonuç açıklaması zaten mutad değil

Prof. Dr. Serhat Ünal, yakın zamanda bir ara sonuç vb. ön bilgi verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak ise, “Ara sonuç (vermek) mutad değil zaten. Şu anda elde edilen sonuçların açıklanacağı hesaplamalar yapılıyor.” diye konuştu.

İstatistiki sonuç olan araştırma bu aşamada başlıyor

Faz-3 çalışmasının metodolojisi gereği şu anda istatistiki sonuç üretecek aşama böylece başlamış oldu. Aşı olan evrenin (denek grubu) ne kadarı hasta olacak, hasta olanların kaçı plasebo, kaçı gerçek hasta bu sonuçlar işlenecek ve aşı olanlardan kaçı enfeksiyon aldı bakılarak etkinlik sonucu belirlenecek. Normal aşı araştırmalarında bu sonuçlara bakış yıllara dağılmış olarak yapılıyordu ancak COVID-19 aşısı için istatistiki anlamlı bir evren grubunda çok daha kısa sürede yapılmış olacak.