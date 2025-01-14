Türkiye'deki otobüsler 2024'te dünyayı 52 bin kez dolaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'deki kara yolu taşımacılığına ilişkin 2024 yılı verilerini paylaştı. Geçen yıl otobüslerle yapılan biletli ve turizm amaçlı toplamda 14 milyon 698 bin 947 seferde, 142 milyon 646 bin 487 yolcu taşındığını belirtti.

2024'te gerçekleştirilen otobüs seferlerinde toplamda 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 kilometre yol alındığını vurgulayan Uraloğlu, "Bu mesafe, dünyayı 52 bin 661 kez çevirecek kadar bir sefer yapıldığını gösteriyor" dedi.

142 milyon yolcu taşındı

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne ait otobüslerle yapılan yolculuklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl toplam 14 milyon 698 bin 947 sefer gerçekleştirildiğini ve bu seferlerde 142 milyon 646 bin 487 yolcunun taşındığını açıkladı.

Dünyayı 52 bin kez dolaşacak kadar mesafe

Bakan Uraloğlu, "2024'teki seferlerde otobüsler toplamda 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 kilometre yol aldı. Bu mesafe, otobüslerin dünyayı 52 bin 661 kez dolaşmasına denk geliyor" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, 2024 yılı içerisinde yapılan 3 milyon 4 bin 891 şehirlerarası biletli otobüs seferiyle 82 milyon 219 bin 469 yolcunun taşındığını ifade ederken, turizm amaçlı yapılan 11 milyon 694 bin 56 seferde ise 60 milyon 427 bin 18 yolcunun seyahat ettiğini belirtti.

Emekli ve engellilere özel imkanlar

Yolcuların yüzde 41,49'unun kadın, yüzde 58,51'inin ise erkek olduğunu belirten Uraloğlu, ayrıca 2024’te yapılan düzenlemeyle emeklilere yönelik yapılan indirimden toplam 666 bin 99 kişinin yararlandığını söyledi. Ayrıca, 1 milyon 857 bin 402 engelli yolcu ve 653 bin 703 çocuk, biletli otobüs taşımacılığıyla seyahat etti.