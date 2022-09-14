Türkiye'deki üniversiteli sayısı 8 milyonu aştı

Türkiye’de yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı belli olurken, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 8 milyon 296 bin 959 öğrenci olduğu kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Yükseöğretim Kurulu (YÖK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, önlisans, lisans ve üzeri öğrenci sayılarına yönelik veriler belli oldu. Böylelikle 2021-2022 yılı istatistiklerine göre toplamda 8 milyon 296 bin 959 öğrencinin yüksek öğrenim gördüğü saptandı. 2020 yılında bu rakam 8 milyonun altındayken, artış gösterdiği kaydedildi. En fazla öğrenci sayısı ise 4 milyon 579 bin 47 ile lisans alanında yer alırken, ön lisansda 3 milyon 250 bin 101, yüksek lisansda 358 bin 271, doktorada 109 bin 540 öğrenci olduğu saptandı. Türkiye’de eğitim veren üniversite sayıları ise 129’u devlet, 75’i vakıf ve 4’ü vakıf MYÖ olmak üzere toplam 208 adet olarak kaydedildi.

Ajans Press, üniversiteler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl üniversiteler ile alakalı basına 2 milyondan fazla haber yansıdığı tespit edildi. COVID-19 etkisi ile online eğitim modeli en çok konuşulan başlık olurken, işsizlik, üniversite sınavı ve tercih dönemi sırasıyla en fazla haber olan diğer başlıklar oldu.