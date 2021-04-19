'Türkiye'deki vaka sayıları dünya ortalamasının 7 katı'

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, COVID-19 salgını hakkında küresel veri yayınlayan kuruluşlardan biri olan Our World in Data'dan aldığı bilgilerle Türkiye, Avrupa Birliği, ABD, Asya Kıtası ve dünya geneli koronavirüs sayısı ortalamalarını karşılaştırdı. Buna göre 1 milyon kişi başına düşen vaka sayısı Türkiye'de 710.46, Avrupa Birliği'nde 306.48, Kuzey ve Güney Amerika toplamında 443.12, dünya genelinde ise 98.20 olarak görüldü. Emir, sosyal medya hesabından paylaştığı grafiği yorumlayarak şu açıklamayı yaptı:

"1 milyon kişi başına düşen vaka sayısında Türkiye ortalaması, AB ve ABD'yi 2'ye katlarken dünya ortalamasının 7 katına çıktı. Salgınla mücadele edemeyen AKP, ipin ucunu bırakmış durumda. AKP, iktidarda olduğu sürece Türkiye'nin salgınla baş edebilmesi olanaksız hale gelmiştir."