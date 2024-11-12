Türkiye'deki yabancı sayısı açıklandı: Çoğu Suriyeli 4,3 milyon kişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter'in ev sahipliği yaptığı, Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı'na başkanlık etti.

Bakan Yerlikaya, konferansın ardından yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin, coğrafi konumu ve sosyo ekonomik istikrarı sebebiyle bölgesel ve küresel göç hareketlerinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Bu gerçeklik karşısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyaya model olabilecek bir göç yönetimini ortaya koyduklarını ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, medeniyet değerlerimiz doğrultusunda, insanı öncelikli kılan ancak kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeyen bütüncül bir politika izliyoruz. Ülkemiz göç yönetimini, Anayasamız, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız çerçevesinde, milli menfaatlerimiz temelinde, medeniyet değerlerimiz ve insan haklarına uygun olarak yürütmektedir. Bugün itibarıyla 1 milyon 23 bin ikamet izni sahibi yabancının yanı sıra, 3 milyon 85 bin geçici koruma altında bulunan Suriyeli, 205 bin uluslararası koruma sahibi yabancıyı misafir etmekteyiz."

Yerlikaya, bölgedeki istikrarsızlıklardan kaynaklanan sürekli bir göç baskısıyla karşı karşıya olunmasına karşın, düzensiz göçle yaptıkları mücadele neticesinde, düzensiz göç rotasının değiştiğini ve Türkiye'nin "düzensiz göçte transit ülke" olmaktan çıktığını söyledi.