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Türkiye'den 5 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

Sağlık Bakanı Koca, yeni varyant nedeniyle 5 ülkeye seyahat kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Buna göre Botsvana, G. Afrika, Mozambik, Namibya ve Zimbabve ile kara, hava ve deniz sınır kapıları kapatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

 

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