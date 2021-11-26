Türkiye'den 5 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması
Sağlık Bakanı Koca, yeni varyant nedeniyle 5 ülkeye seyahat kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Buna göre Botsvana, G. Afrika, Mozambik, Namibya ve Zimbabve ile kara, hava ve deniz sınır kapıları kapatıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."