Türkiye'den 5 ülkeye COVID-19 hibesi

Türkiye uluslararası anlaşmalar kapsamında COVID-19 pandemisiyle mücadele için Tunus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) hibe desteği sağlayacak.

Bu kapsamda Tunus’a COVID-10 salgını sebebiyle destek olunması amacıyla 5 milyon dolar nakdi hibe desteği sağlanacak. Hibe bütçe finansmanı için kullanılacak ve tek dilim halinde ödenecek.

KKTC ile yapılan sağlık alanında hibe yapılmasına ilişkin mutabakat zaptı uyarınca ise COVID-19 ile mücadelede kullanılmak üzere aşı ve ilaç hibe edilecek. KKTC’ye 5 bin adet Prevenar aşısı, 500 adet PPV 23 Pnömokok aşısı ve 200 kutu Favipiravir hibe edilecek.

Ayrıca, Nijer’e 1 adet ventilatör, Kongo Cumhuriyeti’ne 2 adet ventilatör, Nijerya Cumhuriyeti’ne ise 10 bin kutu Hidroksiklorokin ile 2 bin 500 kutu Favirpavir hibe edilecek.