Türkiye'den AB zirvesindeki kararlara tepki

02 Ekim 2020

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı bölgelerde petrol ve doğal gaz aramaya devam etmesi halinde Türkiye'nin cezalandırılacağı konusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne güvence verdi.

Dışişleri Bakanlığı gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, toplantıda alınan kararların bazı olumlu unsurlar içermekle birlikte birçok bölümünün "gerçeklerden kopuk" olduğunu ifade etti.

AB metninde, istikşafi görüşmelere yeniden başlanması kararına atıf yapılmasının olumlu olduğu belirtilen Dışişleri açıklamasında, "Ancak bu görüşmeler sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması değil, Türkiye ve Yunanistan arasındaki tüm sorunların çözülmesine matuftur. Zirve kararlarında yine Kıbrıs Türklerine hiçbir atıfta bulunulmaması ve iki taraf arasında hidrokarbon kaynaklarına ilişkin hakça gelir paylaşımından bahsedilmemesi, AB’nin Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir." denildi.

Ada’daki iki tarafın ayrı ayrı yürüttükleri hidrokarbon faaliyetlerini koordine etmek ve hakça gelir paylaşımı dahil bir iş birliği mekanizması kurmak için bir an önce bir araya getirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu sağlanmadığı sürece Kıbrıs Türk tarafı, TPAO aracılığıyla yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Doğu Akdeniz Konferansı toplanması hususuna yapılan atfın da olumlu olumlu olduğu belirtilerek, "Her halükarda zirve kararlarında ülkemizin ve KKTC’nin hak ve çıkarları korunarak, bölgedeki sorunlara diyalog ve diplomasi yoluyla çözüm bulunması yönündeki çağrılarımızın kısmen de olsa cevap bulmasını olumlu karşılıyoruz." denildi.

Türkiye'nin AB ile ilişkilerini üyelik perspektifi çerçevesinde geliştirmeyi arzu ettiği belirtilen açıklamada, bu bağlamda Türkiye'nin somut adımlar atılması ve taahhüt edilen adımların, vize serbestisi de dahil olmak üzere yerine getirilmesini beklediği ifade edildi.

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Kaynak: Reuters