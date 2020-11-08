Türkiye'den ABD seçimine yönelik ilk açıklama

08 Kasım 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin, "Herhangi bir ülkede seçim olduğunda herhangi biri seçildiğinde bizim için bir şey değişmez, iyi veya kötü olmaz. Türkiye'nin kendi menfaatleri vardır, kendi dış politikası vardır, Türkiye ve kendi vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda biz dış politikamızı şekillendiririz." ifadelerini kullandı.

Oktay, Kanal 7'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Amerika'daki seçimleri Demokrat aday Joe Biden'in kazandığı hatırlatılarak, bunun Türk-Amerikan ilişkilerine yansımalarının nasıl olacağına ilişkin bir soru üzerine Oktay, "Herhangi bir ülkede seçim olduğunda herhangi biri seçildiğinde bizim için bir şey değişmez, iyi veya kötü olmaz. Türkiye'nin kendi menfaatleri vardır, kendi dış politikası vardır, Türkiye ve kendi vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda biz dış politikamızı şekillendiririz." diye konuştu.

Türkiye açısından bir şeyin değişmeyeceğini ifade eden Oktay, "Bizim Amerika'yla olan ana konularımız vardır. Bizim ana konularımız şahıslarla ilgili de değildir. Oradaki yönetimler her kimse biz diplomatik boyutta ve devlet başkanları boyutunda ve diğer tüm ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bu kanallarımız zaten her zaman açıktır, bu kanallar yine işlemeye devam edecektir. Bir geçiş süreci olacak tabii." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, iki ülke ilişkilerinin yeni yönetim döneminde de benzer şekilde devam edeceğini söyledi.

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