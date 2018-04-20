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Türkiye'den ABD'ye seçim tepkisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD'nin OHAL ve erken seçime dair açıklaması ile ilgili "Henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak kabul edilemez." denildi.

Türkiye'den ABD'ye seçim tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin OHAL ve erken seçime dair açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak kabul edilemez." denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert dün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin OHAL altında özgür, şeffaf ve adil bir seçim yapabileceğinden endişeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

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