Türkiye'den ABD'ye tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesi kullandı. Biden'ın açıklamasına ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, siyasetçiler ve iş dünyası temsilcileri de Biden'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın açıklamasının hiçbir değeri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz. Washington'un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz. ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüştür." sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklamaya, "Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Normalleşmenin Biden'ın açıklamasıyla sabote edildiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Türk-Amerikan iş birliğinin en ileri düzeyde olması gereken bir dönemde Biden'ın açıklaması, ikili ilişkilerimizi sarsmış, NATO dayanışmasına zarar vermiş ve bölgede olası bir normalleşme ihtimalini de zayıflatmıştır. Bu açıklama, Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur. Bu açıklamayı şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz" şeklinde konuştu