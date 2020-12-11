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Türkiye'den AB'ye tepki: Hukuka aykırı tutumu reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığından, "AB’nin büyük kesiminin benimsemediğini bildiğimiz AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz." açıklaması yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dışişleri Bakanlığından, "AB’nin büyük kesiminin benimsemediğini bildiğimiz AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "AB bu kararında bir kez daha Kıbrıs Adasının ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkını ve iradesini görmezden gelmiştir." denildi.

Açıklamada, "Yunanistan’ın Ege denizinde göçmenleri geri itmesi ve bu eylemlere Frontex’in dahil olması, AB için yüz kızartıcıdır." ifadesine yer verildi.

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