Türkiye'den, Afganistan'dan tahliyelerle ilgili kritik açıklama

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, tahliyelerin başvuru sırasına göre yapılacağı bildirildi.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, "Büyükelçiliğimizle ve Konsolosluk Çağrı Merkezi’mizle temas eden vatandaşlarımız, başvuru sıralamalarına göre, ülkemize intikal ettirilecektir" ifadesi kullanıldı.

Kabil Büyükelçiliği sosyal medya hesabından, ayrıca Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin telefon numaraları paylaşıldı.

Açıklama şu şekilde:

"Afganistan genelindeki güvenlik durumunu izlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürüyoruz. Büyükelçiliğimizle ve Konsolosluk Çağrı Merkezi’mizle (KÇM) temas eden vatandaşlarımız, başvuru sıralamalarına göre, ülkemize intikal ettirilecektir. Vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerini gözeterek, kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır.

Büyükelçiliğimiz ve KÇM tarafından aranarak tahliye için davet edilen vatandaşlarımıza gerekli yönlendirme yapılacaktır. Büyükelçiliğimize ve KÇM’ne aşağıda kayıtlı telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

Kabil Büyükelçiliği: 93 79 782 8283

Konsolosluk Çağrı Merkezi: 90 312 292 2929"