Türkiye'den Avustralya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.