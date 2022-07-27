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Türkiye'den Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti

Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün kalış süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.