Türkiye'den darbe girişimine tepki

30 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında, "Demokrasilerde sandık esastır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter yaptığı paylaşımda, "Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz."

"Venezuela halkının yanındayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Venezuela'da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyduklarını bildirdi.

Çavuşoğlu paylaşımında, "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük ihanet, darbe girişiminde bulunulmasıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir devlet, başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez." dedi.

Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin Çelik, "Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ABD'nin, bir başka ülkeye devlet başkanı ataması şeklindeki büyük bir yanlışla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

"Bir askeri unsurun milletine yapacağı en büyük ihanet, darbe girişiminde bulunmasıdır." diyen Çelik, "Biz, ülkelerin anayasalarından yanayız, seçilmiş idarecilerinden yanayız ve her türlü darbeye karşıyız." şeklinde konuştu.

Venezuela'da darbe girişimi

Kaynak: AA