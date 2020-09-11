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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Türkiye, yeni bir Navtex yayınlayarak Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
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Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan Navtex ilanında, 12-14 Eylül tarihlerinde Sadrazamköy sahasında atış eğitimi bildirildi.

Ayrıca, eğitim yapılacak bölgenin koordinatları da paylaşıldı.

Türkiye, 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı için Navtex ilanında bulunmuştu.

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