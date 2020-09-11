Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Türkiye, yeni bir Navtex yayınlayarak Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.
Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti.
Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan Navtex ilanında, 12-14 Eylül tarihlerinde Sadrazamköy sahasında atış eğitimi bildirildi.
Ayrıca, eğitim yapılacak bölgenin koordinatları da paylaşıldı.
Türkiye, 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı için Navtex ilanında bulunmuştu.