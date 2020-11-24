Türkiye'den Ege'de üç yeni Navtex

Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarının Lozan ve Paris antlaşmalarıyla belirlenen gayri askeri statünün ihlaline yönelik üç yeni NAVTEX yayınladı.

Navtex uyarısında, Ahikerya, Batnoz, Semadirek, Limni, Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statülerinin ihlal edildiği vurgulandı.