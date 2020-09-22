Türkiye'den Ege'de yeni Navtex ilanı
Türkiye, Limni Adası'nın Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği için Ege'de yeni Navtex ilan etti.
Türkiye, Ege Denizi'nde 24 Eylül'e kadar geçerli olan yeni Navtex ilan etti.
İzmir Navtex İstasyonu'ndan yapılan duyuruda, "Limni Adası'nın1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" denildi.
Türkiye, 19-20 Eylül tarihleri arasında Ege Denizi'nde, 21-27 Eylül'de Sinop sahasında Atış Eğitimi yapılacağını duyurmuştu.
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