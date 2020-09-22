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Türkiye'den Ege'de yeni Navtex ilanı

Türkiye, Limni Adası'nın Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği için Ege'de yeni Navtex ilan etti.

Türkiye'den Ege'de yeni Navtex ilanı
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Türkiye, Ege Denizi'nde 24 Eylül'e kadar geçerli olan yeni Navtex ilan etti.

İzmir Navtex İstasyonu'ndan yapılan duyuruda, "Limni Adası'nın1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" denildi. 

Türkiye, 19-20 Eylül tarihleri arasında Ege Denizi'nde, 21-27 Eylül'de Sinop sahasında Atış Eğitimi yapılacağını duyurmuştu. 

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