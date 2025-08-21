Türkiye’den İsrail’e deniz ticaretinde tam kısıtlama
Türkiye, İsrail ile deniz ticaretine yönelik tam kısıtlama kararı aldı. Alınan karara göre İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin Türkiye limanlarına girişi yasaklandı. Aynı şekilde Türkiye bayraklı gemilerin İsrail’e sefer düzenlemesi de engellendi.
Türkiye, İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin ülkeye girişini yasakladı.
Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kısıtlama yalnızca doğrudan seferleri değil, İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında konteyner aktarmaları da dahil olmak üzere hiçbir işlem görmemesini kapsıyor.
Yetkililer ayrıca, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığını ve İsrail’e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini talep ediyor.