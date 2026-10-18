Türkiye'den Kanada'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Kanada'da bir askeri üste dün meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Bakanlık, Kanada'nın Alberta eyaletindeki bir askeri üste dün meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde dün yaşanan patlamada 4 asker hayatını kaybetmiş, çok sayıda asker ağır yaralanmıştı.