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Türkiye'den Kanada'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kanada'da bir askeri üste dün meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

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Türkiye'den Kanada'ya taziye mesajı

Bakanlık, Kanada'nın Alberta eyaletindeki bir askeri üste dün meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde dün yaşanan patlamada 4 asker hayatını kaybetmiş, çok sayıda asker ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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