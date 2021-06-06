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Türkiye'den KKTC'ye geçişlerde yeni tip kimlik zorunluluğu geliyor

Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde, eski tip kimlik kartları 30 Haziran'dan itibaren kullanılamayacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

KKTC'ye gidişlerde, yeni tip kimlik kartları kullanılacak.

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