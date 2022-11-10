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Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti

Türkiye, Macaristan vatandaşlarına vize muafiyeti uygulayacak

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Türkiye, Macaristan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatlerinde 90 süreli vize muafiyeti uygulayacağını duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Macaristan kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatleri ve transit geçişleri vize uygulamasından muaf tutulacak.