Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

02 Mayıs 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye gönderdiği yardımla ilgili, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır." ifadelerini kullandı.