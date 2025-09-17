Türkiye'den Süveyda açıklaması: Yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz

Bakanlık, Suriye'nin Süveyda ili için Suriye, Ürdün ve ABD tarafından belirlenen yol haritası hakkında yazılı açıklama yaptı.

Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Türkiye, toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye’yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda düzenlediği toplantının ardından Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.