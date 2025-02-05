Türkiye'den Trump'ın Gazze planına sert tepki! Bakan Fidan'dan açıklama geldi

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Şam'da kurulan geçici hükümetin gündemindeki en önemli konulardan biri ülkede birliği sağlamak. Ülkenin kuzeydoğusundaki terör örgütü PYD'nin varlığı ise bunun önünde büyük bir engel olarak görülüyor.

Türkiye'nin sıklıkla bu bölgede bir terör yapılanmasına izin verilmeyeceğini söylediği bir ortamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla görüştü. Masadaki en önemli gündem maddelerinden biri de PYD'ydi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PYD konusunu gündeme getirdi.

Dünkü görüşmeden detay veren Bakan Fidan, "Sayın Şara'nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde" dedi.

Fidan, Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler bulunmadığını belirtti.

Dışişleri bakanı, 'Suriye devletinin kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş tüm PKKlıları ya geri göndereceğini ya da imha edeceğini' kaydetti.

'Terörün altından halıyı çekti'

Bakan Fidan, son dönemde terör örgütü PKK'nın silah bıraktırılmasına ilişkin sürece değindi. Fidan, 'hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla terörsüz Türkiye'yle ilgili kavgayı verebilmenin önemli olduğunu' dile getirdi.

Bakan, "Sayın Bahçeli'nin çıkışlarını, gerçekten terörün altından halıyı çekme konusunda fevkalade önemli çıkışlar olarak değerlendiriyorum" dedi.

Trump'a tepki

Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri sürgün edip bölgeyi ABD'nin kontrol etme planına karşı çıktıklarını, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fidan şunları söyledi: "Tehcir meselesi ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış. Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız."