Türkiye'den vize kararına karşı hamle

20 Aralık 2017

ABD'nin, "Ocak 2019'dan önce Türkiye vatandaşlarına vize randevusu verilemeyeceği"ni bildirmesi üzerine Türkiye'den karşı hamle geldi.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) ev sahipliğinde Üsküdar'daki Genel Merkez binasında düzenlenen toplantıda, kadın sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Akdağ yapılan toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Dün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki temsilciliklerinde göçmen olmayan vize başvuruları için randevuların 2019 yılının ocak ayından itibaren verileceğini duyurdu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bu meseleyi bütün olarak iyileştirmek lazım artık. Karşılıklı adımlar atıldı. Bu noktada vatandaşların işlerini, karşılıklı iki ülke arasında gelip, giden insanların işlerini kolaylaştırmak lazım. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu neticesinde Amerika vatandaşlarının işini de zorlaştırıyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısıyla bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli bence."

Kaynak: AA