Türkiye'den yeni İran dini lideri Mücteba Hamaney için ilk yorum

Orta Doğu'da Körfez ülkelerini de için alan geniş çaplı saldırılar devam ederken ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney geldi. İran Uzmanlar Meclisi'nde yapılan oylama ile seçilen Mücteba Hamaney için Türkiye'den de ilk yorum AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

"İran'a saldırının hiçbir hukuki temeli yok"

Çelik, bölgedeki saldırıları 'siyasi tarih içerisindeki en korkunç savaşlardan biri' olarak tanımlarken, doğrudan İran'ın hedef alındığını, saldırıların diplomasi masası kurulmuşken gerçekleştiğini hatırlatarak "Diplomasi masasını bundan sonra kim neden kursun? Güç yolu ile iki ülkenin bir ülkeyi vahşice hedef alması düzen kavramının ortadan kalkması anlamına geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının hiçbir hukuki temeli yok" dedi.

Saldırıların doğrudan İran halkını etkilediğini ifade eden Çelik, "Bir ülkenin rejimini değiştirmek için saldırmak barbarlıktır. Halkın üzerine ateş yağdı. Tahran'da rafineri vurularak İran halkı cezalandırıldı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye uzun zamandır hazır"

Türkiye'nin arabuluculuk rolünde bunun yaşanmayacağını ifade eden Çelik, olası kara harekatının sonuçlarının ise korkunç olacağı uyarısında bulundu. Çelik, İsrail'in politikalarının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini, sınır veya harita değiştirme hakkının olmadığını belirterek "Biz barışın tarafındayız ama kendimizi korumak için topyekün bir hazırlığımız var. Türkiye uzun zamandır hazır" dedi.

Türkiye'nin KKTC'ye F-16 savaş uçakları ve hava savunma sistemi konuşlandırdığını hatırlatan Çelik, bu adımın güvenlik amacı taşıdığını belirterek "Doğu Akdeniz'deki durum ortada. KKTC'nin güvenliğini düşünmek zorundayız. Rum tarafı Siyonist saldırganlıkla en yakın duran taraflardan bir tanesi. Rum Kesimi ve Yunanistan'ın yaptıklarını ciddiye almıyoruz" dedi.

Yeni İran dini lideri Mücteba Hamaney

Çelik, İran'da Uzmanlar Meclisi tarafından yeni dini lider seçilen Mücteba Hamaney'e ilişkin de şunları söyledi:

"İran'ın sistemini tanımak lazım. Çok radikal bir politika değişikliği beklenmemeli. Dini liderin şu ya da bu kişinin olmasına göre bu politika değişir demek İran'ı çok tanımamak anlamına gelir. Uzmanlar Meclisi dediğimiz bir kurul var. Eninde sonunda herkes bu savaş dursun ve masa yeniden kurulsun arayışı içerisinde olacaktır. İran'ın tutumunu değiştirmez."

Türk hava sahasına giren füze

Sözcü Çelik, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen füzenin de güneydeki bir hedefe yöneldiğini, İran yönetimi içinde bu konuda farklı açıklamalar bulunduğunu söyledi. Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırının kabul edilmeyeceğini vurgulayan Çelik ayrıca İran'daki Kürtlerle terör örgütlerinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, terör örgütlerinin Kürtleri temsil etmediğini ve Türkiye'nin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef alan girişimlere karşı olduğunu ifade etti.