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Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin çalışmaları için Doğu Akdeniz'de 9 Kasım'a kadar geçerli olan yeni bir NAVTEX ilan etti.

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
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Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Kaynak: AA

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