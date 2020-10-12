Türkiye'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi

12 Ekim 2020

Yunanistan Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki faaliyetler nedeniyle güvenilir olmamakla suçlarken Türkiye ise anakaraya 15 km uzaklıktaki bir faaliyete itirazın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yunanistan Türkiye'yi, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı bölgeye yeniden araştırma gemisi göndererek ve etnik olarak bölünmüş Kıbrıs'ın boşaltılmış kasabasının kısmen tekrar açılışını organize ederek güvenilir olmamakla suçlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan asılsız iddialar öne sürerek itirazlarını yinelemiştir. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkemizin anakarasına 15 kilometre mesafede faaliyet göstermesine itiraz edilmesi kabul edilemez." görüşüne yer verildi.

Türkiye bugün erken saatlerde Oruç Reis sismik araştırma gemisinin tekrar Doğu Akdeniz'de 10 gün süreyle doğalgaz ve petrol aramak için sismik araştırma çalışmaları yürüteceğini açıklamıştı.

Ankara, Güney Kıbrıs'ın Türkiye'ye yaptırım talep ettiği AB zirvesi öncesi geçen ay "diplomasiyi sağlamak" için Doğu Akdeniz'deki tartışmalı bölgeden gemiyi çekmişti. Yunanistan bu adımı olumlu karşılamıştı.

Hükümet sözcüsü Stelios Petsas, "Türkiye yeterince güvenilir olmadığını kanıtladı. Türkiye'nin 1-2 Ekim'deki AB zirvesi öncesinde söylediklerine inananlar yanıldıklarını kabul ediyor." dedi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Oruç Reis gemisinin bir ay süren bakım ve onarım işlemlerinin ardından sismik araştırma faaliyetlerine kaldığı yerden bugün devam ettiği hatırlatılarak, "22 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan bu faaliyet, tamamen Türk kıta sahanlığı içinde olup, faaliyet alanı Türkiye'ye en yakın 15 kilometre, Yunan anakarasına ise 425 kilometre uzaklıktadır." denildi.

Yunanistan: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırmaları gerilimi tırmandırıyor

Bakan Akar: Gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız

Bakan Dönmez: Oruç Reis Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı

Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı

Kaynak: Reuters