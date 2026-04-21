Türkiye'den Yunanistan'a sert yanıt! Hayali sınırlar çizen haritaların geçerliliği yok

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü tarafından yayımlanan kısıtlamalar ve haritalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu uygulamaların uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Bakanlık, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan haritalarda, Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın yetki sahibi olmadığı alanlarda balıkçılığa yasak getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

"Yok hükmünde" vurgusu

Açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında var olmayan sınırlar üzerinden hazırlanan haritaların kabul edilemez olduğu ifade edilerek, "Bu alanlarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur. Yunanistan'ın 6 deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı yerler ile deniz alanlarında ve uluslararası sularda balıkçılık faaliyetlerine getirdiği gayrihukuki kısıtlamalar Türkiye bakımından keza yok hükmündedir" denildi.

Türkiye'nin balıkçılık faaliyetlerinin uluslararası hukuk ve tarihi haklar çerçevesinde sürdürüleceği belirtilen açıklamada, bu faaliyetlere yönelik hiçbir tek taraflı ve hukuka aykırı girişimin kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki diyaloğun önemine dikkat çekilerek, "Bu anlayışla, Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli 'Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi' çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.