Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi açıklandı

27 Eylül 2019

Turist hedefini 2023 için 50 milyondan 75 milyona revize edip, gelir beklentisini 65 milyar dolar olarak belirleyen Türkiye bu hedeflere ulaşmak için turizm stratejisinde değişikliğe giderken, "gelir ve pazar odaklı büyüme" modeline geçecek.

Ülkenin tanıtımı için ayrılan bütçede de önemli artışa gidecek olan Türkiye, geçen yıl 18 milyon dolar olarak gerçekleşen tanıtım bütçesini önümüzdeki yıl 10 kat artışla 180 milyon dolara çıkaracak.

Yüksek harcama potansiyeli olan turistleri odağa almayı planlayan Türkiye, mevcut durumda ziyaretçi başına 647 dolar seviyesinde bulunan ortalama turizm harcama tutarını da 2023 itibarıyla 867 dolara çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye, Dünya Turizm Örgütü verilerine göre turist sayısı bakımından dünyada altıncı, gelir bakımından 14. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi'ni açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, turizmin Türkiye'nin stratejik sektörleri arasına alınmasıyla birlikte turizmde yeni bir çizgi belirlediklerini belirterek, "Eski politikalarla devam ettiğimizde gelebileceğimiz yer 54.5 milyon turist. Politika değişikliğine ihtiyaç da burada doğuyor... İşimizin zor olan kısmı, hem kişi başı gelirimizi düzeltmek istiyoruz, hem de turist sayısını artırmak istiyoruz" dedi.

Türkiye 2018 yılını 46 milyon ziyaretçi ve 29.5 milyar dolar turizm geliri ile tamamlamıştı. 2018 yılında kişi başı ortalama turizm harcaması 647 dolar olarak gerçekleşmişti.

Turizmde Türkiye'nin en önemli politika değişikliğinin tanıtım ile başladığını söyleyen Ersoy, bu kapsamda öncelikle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı kurma yoluna gittiklerini söyledi.

Ersoy, "2018'de 18 milyon dolar olan Bakanlık tanıtım bütçesini, 2019 yılında ortaya koyduğumuz politika değişikliği ile 72 milyon dolara çıkardık. 2020 yılında ise Bakanlığımız ve yeni kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte tanıtım bütçesini 180 milyon dolara taşımayı hedeflemekteyiz" dedi.

Yeni odak pazar Uzakdoğu

Stratejide bir başka değişikliğin hedef pazarlarda olacağını belirten Ersoy, Türkiye'nin mevcut ana pazarları dışında yeni odak pazarlar belirlediklerini söyledi.

Ersoy, "Uzak Doğu ve Pasifik bölgelerinde yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanacağız. Orta ve Doğu Avrupa'nın gelişen ekonomileri de yeni odak pazarlarımız içerisine alınacak" dedi.

Bu konuda THY ile de işbirliğine gideceklerini belirten Ersoy, "Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore ile karşılıklı ek slot taahhütleri yapıyoruz. THY ile ortak reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ziyaretçi başı 867 dolar gelir hedefi

Ziyaretçi başına ortalama turizm harcamasını 2023'te 867 dolara, kişi başı gecelik harcamayı da 86 dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, bu kapsamda yüksek harcama potansiyeli olan ziyaretçi oranında artış hedeflediklerini söyledi.

Ersoy, "Bunun için de yeni ürünler geliştireceğiz. Gastronomi tanıtımını ayrı bir başlık altında ele alacağız. UNESCO'dan tescilli marka şehirlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Kültür turları ile sağlık turizmini büyütmek, turistlerin alışveriş harcamalarını yükseltmek için adımlar atacağız" dedi.

Ersoy ayrıca eğitim spor, inanç, kongre, festival, etkinlik, kurvaziyer-yat turizmine de odaklanacaklarını belirtti.

Ersoy, yabancı ziyaretçilerin yanında, iç turizmin gelişmesine yönelik olarak yerli ziyaretçilere yönelik tanıtım çalışmaları da gerçekleştireceklerini söyledi.

Kaynak: AA