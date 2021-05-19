Türkiye'nin 81 ilinde 19 Mayıs coşkusu

Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de, İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda törenler düzenlendi. Üç büyük kentte olduğu gibi 81 ilin tamamında belirlenen tören alanlarında etkinlikler gerçekleştirildi.

Kasapoğlu, 81 ilden gençlerle Anıtkabir'de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilden gelen gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, beraberindeki heyetle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İstanbul'da törenlerin adresi Taksim

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Resmi törenin ardından İmamoğlu zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. Ardından siyasi partilerin temsilcileri de anıta çelenk sundu.

İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Genelge gereği tek çelenkle tören düzenlendiğini belirten İmamoğlu, "Bu 9-10 yıl önce alınmış bir karar, yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi lazım." diye konuştu.

İzmir'deki tören Cumhuriyet Meydanı'nda



İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Salgın tedbirleri altında gerçekleştirilen törende, katılımcılar maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Tarihi kalede dev Türk bayrağı

Nevşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, gençlerin taşıdığı dev bayrak tarihi Nevşehir Kalesi'nde dalgalandırıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'nde, dev Türk bayrağı Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yılı dolayısıyla 102 genç tarafından Damat İbrahim Meydanı'ndaki belediye binasından Nevşehir Kalesi'ne kadar ellerde taşındı.

Saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak

Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm şehirlerde, evlerin balkon ve pencereleri ile stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak. Yurdun birçok yerinde koronavirüs önlemlerine uygun olarak koşular, araç konvoyları, konserler, ses ve ışık gösterileri gibi etkinlikler düzenlenecek.