Türkiye’nin 81 ürünü AB tescil sırasına girdi

Türkiye'nin tarımsal, kültürel ve geleneksel zenginliğini temsil eden 81 coğrafi işaretli ürününün Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil süreci devam ediyor. Bunlardan 9’u, AB Resmi Gazetesi’nde ilan edilerek üç aylık askı sürecine girdi. Süreç sonunda itiraz gelmemesi durumunda bu ürünler resmen tescil edilecek.

İlan edilen ürünler şunlar:

Kayseri pastırması, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Isparta gül yağı, Kırkağaç kavunu ve Mut zeytinyağı.

Tescil bekleyen 72 ürün arasında rakı ve Antep lahmacunu da var

Tescil süreci devam eden diğer 72 ürün arasında ise Türkiye'nin dört bir yanından geleneksel tatlar yer alıyor. Bunlar arasında dikkat çeken bazı ürünler şöyle:

Antep fıstığı, Bursa kestane şekeri, Hatay kaytaz böreği, Adana şalgamı, Van otlu peyniri, Antep lahmacunu, Urla sakız enginarı, Kayseri mantısı, Muğla çam balı, Delice doğal kaynak tuzu, Afyon kaymağı, rakı, Ayvalık zeytinyağı, Çeşme damla sakızı, Gaziantep şöbiyeti, Beypazarı kurusu ve Sinop kestane balı.

Söz konusu ürünlerin tamamı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yapılan başvurular kapsamında AB tescili için sırada bekliyor.

AB’den tescil alan Türk ürünleri 31’e ulaştı

Bugüne kadar Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Milas zeytinyağı, Malatya kayısısı, Giresun tombul fındığı, Ezine peyniri ve Safranbolu safranı gibi toplam 31 Türk ürünü AB’den coğrafi işaret tescili aldı.

Diğer tescilli ürünler arasında Antakya künefesi, Taşköprü sarımsağı, Bayramiç beyazı, Suruç narı, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu ve Gaziantep melengiç kahvesi gibi ürünler de bulunuyor.

Türkiye'nin coğrafi işaret vizyonu güçleniyor

TÜRKPATENT tarafından yürütülen çalışmalarla Türkiye’nin hem yerel değerleri korunuyor hem de bu değerlerin uluslararası pazarda rekabet gücü artırılıyor. Coğrafi işaret tescilleri, ürünlerin kalitesini garanti altına alırken kırsal kalkınmaya da katkı sağlıyor.

AB tescili, özellikle tarımsal ve gıda ürünlerinin ihracatında önemli bir avantaj yaratıyor. Bu nedenle Türkiye, AB nezdindeki tescil süreçlerine hız kesmeden devam ediyor.