Türkiye’nin 9 aylık trafik bilançosu: 519 bin kaza, 1628 can kaybı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen Eylül ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.

Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 61 bin 472 trafik kazasında 38 bin 939 kişi yaralandı, 198 kişi hayatını kaybetti. Yılının ilk 9 aylık döneminde ise ülke genelinde meydana gelen 519 bin 454 kazada bin 628 kişi hayatını kaybetti, 311 bin 123 kişi yaralandı. Kazalara yine sürücü kusurları davetiye çıkardı. Tam 235 bin 924 kazaya sürücüler sebep olurken 19 bin 383 yaya da kazaya karıştı. Bin 549 kaza da araç içerisindeki yolcuların kurallara riayet etmemesinden kaynaklandı.

Trafiğe kapalı alandan 8 bin kaza

Resmi verilere göre; sürücülerin hız merakı kaza sebepleri listesinde başı çekiyor. 9 aylık dönemde 86 bin 675 kaza araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürücüler yüzünden meydana geldi. Aşırı hız sebebiyle de bin 222 kaza oluştu. Kazalardan 4 bin 724'ü kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 7 bin 73 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2026'nın ilk 9 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 147 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Trafiğe kapalı alanı (Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek) ihlal eden 7 bin 941 sürücü de kazaya sebep oldu.

170 bin alkollü sürücü yakalandı

Yılın 9 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 3 bin 382 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 81 bin 625 yolcuya da ceza kesildi. 3 milyon 649 bin 580 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken kameralar tarafından tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle 18 milyon 363 bin 609 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 170 bin 652 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 764 bin 28 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

Bursa'da 47 can kaybı, 11 bin yaralı

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 9 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 86, İstanbul'da 107, İzmir'de 56 ve Bursa'da 47 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Eylül ayında 945 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 7 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 253 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın Ocak-Eylül döneminde ise 8 bin 195 yaralamalı kaza meydana geldi. 7 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 10 bin 984 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.