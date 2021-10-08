Türkiye'nin ABD’den 40 adet F-16 istediği öne sürüldü

Türkiye’nin, Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-16 savaş uçaklarından 40 adet satın almak için ABD’den talepte bulunduğu öne sürüldü.

Reuters haber ajansı, Türkiye’nin 40 adet F-16 savaş uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için ABD’ye talepte bulunduğun yazdı.

Türkiye geçtiğimiz yıllarda 100 adetten fazla sayıda F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak ABD'nin karşı çıktığı Rus S-400 füzelerini satın almasının ardından bu programdan 2019 yılında çıkarılmıştı.

Satın alma, ABD’nin Yabancı Askeri Satışlar düzenlemelerine tabi olduğu için ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ve ABD Kongresi’nden onay alması gerekecek.