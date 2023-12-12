Türkiye’nin akademi ödülleri 16 Aralık’ta sahiplerini buluyor

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, akademi, iş dünyası, siyaset, kültür ve medya dünyasından çok sayıda seçkin davetli katılacak. İlim Yayma Ödülleri’nde “Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ve “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Aziz Sancar’a Onur Ödülü

Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50’şer tam altın mükâfat olarak verilecek. İlim Yayma Vakfı’nın 50. yılı anısına bu yıla özel İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü de verilecek.

İlim Yayma Vakfı’nın 50’nci yılı nedeniyle bu yıl ilk kez verilen Onur Ödülü ise Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’a verilecek. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan İlim Yayma Ödülleri ile amaçlarının üst düzeyde ilmi ve akademik çalışmaları desteklemek olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Lise, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, hatta doktora sonrası araştırma düzeyinde yurt içi ve yurt dışı çalışmalar için birçok vatandaşımızı, gencimizi ve çocuğumuzu destekledik. Bunu Türkiye’nin en büyük akademik ödülünü vererek taçlandırmak istedik. Böylelikle Türkiye’nin özellikle parlak beyinlerini, gençlerini henüz ortaokuldayken, lisedeyken ‘Acaba ben akademik kariyer yapar mıyım’ diye bir düşündürmek istiyoruz. Bunun toplum tarafından takdir gördüğünü hissetmesini, anlamasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Çok sayıda nitelikli başvuru aldık’’

İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, ödüllerin bilimsel kriterlere göre büyük titizlikle belirlendiğini söyledi. Savaşan, “ Çok sayıda nitelikli başvuru aldıkAlanında uzman akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Değerlendirmelerde dikkat ettiğimiz bazı kriterler öne çıkıyor. Çalışmaların Türkiye’de ortaya konmuş olması, önemi, etkisi ve elde ettiği başarılar bu kriterler arasında. Ülkemizin bilim ve akademi dünyasında öne çıkan buluş ve çalışmalar olması önemli” ifadelerini kullandı.