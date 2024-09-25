Türkiye’nin altın, platin ve elmas markaları belli oldu

Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından bu yıl altıncı kez Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğü ve İstanbul Kent Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi raporu yayınlandı.

Markalar, ürün/hizmet performansı, yönetim performansı ve sosyal fayda ekseninde gerçekleştirilen derecelendirmeye göre elmas, platin ve altın liglerde yer aldı. Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) hakkında bilgi veren Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar “Türkiye İtibar Akademisi olarak, her yıl mevcut endekslerimizi tekrarlayıp yeni endeksleri de çalışmalarımıza katarak yolumuza devam ederken bu yıl altıncı kez Ekonomiye Fayda Endeksi’ni açıklamaktan gurur duyuyoruz.

EFE, şirketlerin topluma sağladığı sosyal fayda, ürün ve hizmetlerinin sağladığı fayda ve firma niteliği olarak üç farklı alanda markaların değerlendirilmesi ile ortaya çıkan bir çalışma.Araştırma başta itibar, güvenilirlik, sosyal fayda, ürün, hizmet ve yönetim performansı olmak üzere birçok alanda en iyileri ortaya çıkarıyor. Her yıl farklı sonuçlar elde ettiğimiz çalışmada 2024yılında da yine çarpıcı sonuçlar yer alıyor” dedi.

Bu yıl 40 sektör mercek altına alındı

Bu yıl farklı sektörlerin de araştırmaya dahil edildiğini belirten İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 60’tan fazla sektör endeks içerisinde yer alırken bu yılsektör sayısını 40’a düşürerek daha ayrıntılı inceleme şansı yakaladık.

Bilgisayar destekli telefonla arama (CATI) yöntemi ile yaklaşık 14 bin kişi aranarak gerçekleştirilen araştırmada TÜİK’in belirlediği Türkiye örnekleminden NUTS 2 kullanılarak 26 bölge 72 ilde çapında çalışmamız tamamlandı. Katılımcılara sorular yönlendirilirken tamamen zihinlerinde yer edinen markalara odaklanılarak hatırlatmasız yöntem ile cevaplar aldı.

Tüm cevaplar akademisyenlerimiz tarafından filtreden geçirilerek sıralamalar oluşturuldu” diye konuştu. Araştırmada yer alan markaların başarılarını duyurmak için raporu satın almasının gerektiğini belirten Ertan Acar, “Markalar araştırmamızı satın alarak iletişim çalışmalarında kullanma hakkını elde etmelerinin yanı sıra raporun içeriğini inceleyerek kendilerinin üç farklı alanda performanslarını görebilir, rakipleri ile kıyaslama yapabilir ve sektörün toplum nezdindeki algısını inceleyebilirler.

Aynı zamanda rapor içeriğine göre yönetim, pazarlama ve sosyal sorumluluk gibi farklı alanlarda çalışmalarına yön verebilirler. Ekonomiye Fayda Endeksi Raporu ve Başarı Tescil Belgesi’ni satın alan markalar iletişim çalışmalarında da başarılarını duyurmak için telif hakkını da kazanmış olmaktadır. Satın alım yapmadan markalar veya kişiler tarafından sosyal medya ya da başka her hangi bir platformda çalışma ile ilgili duyuru yapılamaz” dedi.

Alfabetik sıralamaya göre EFE 2024’ün ‘Elmas’, ‘Platin’ ve ‘Altın’ markaları;

Elmas Ligde Yer Alan Markalar: Ağaoğlu İnşaat, Arçelik,Avis, Banvit, Bellona, Burger King, Coca Cola, Ebebek, Enerjisa, Karaca, Kiğılı, Koç Holding, Koçtaş, Komagene, Opet, Orkid, Penti, Samsung, Sinoz Kozmetik, Solo, Teknosa, Trendyol, Türkiye İş Bankası, Ülker, Vitra, Yurtiçi Kargo, Zara, Zen Pırlanta, Ziraat Bankası

Platin Ligde Yer Alan Markalar: A101, Aksigorta, Arçelik,Arzum, Atasay, Belenco, Bosch, Çamsan, Civil, Clear Men,Dagi, Damat, Ege Seramik, Eti, Gratis, Hepsiburada, İstikbal,Karaca, Kotex, Koton, Mc Donald’s, MNG Kargo, Nike,Peugeot, Pınar, Pizza Hut, Pizza Lazza, QNB Finansbank,Rönesans İnşaat, Selpak, Şenpiliç, Shell, Taç, Tavuk Dünyası,Uludağ İçecek, Yolcu360, Ziraat Bankası, Zorlu Enerji

Altın Ligde Yer Alan Markalar: Akbank, Altınbaş, Altınyıldız, Amazon, Apple, Aras Kargo, AXA Sigorta, Beko, BİM, BP, Çimstone, Doğtaş, Domino's Pizza, Elseve, Erpiliç, Fakir, Familia, Fanta, Flormar, Ford, GAP İnşaat, Güral Porselen, Hitit Seramik, Hummel, İçim, Köfteci Yusuf, Lc Waikiki, Molped, Otoplus, Özdilek, Pizza Pizza, Sbarro, Tatlıpınar Enerji, Torku, Türkiye İş Bankası, Tutku, Uni Baby, Vatan Bilgisayar, Yıldız Holding, Yıldız Entegre

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