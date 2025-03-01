Türkiye'nin altındaki dev yarığı uzmanlar değerlendirdi! Yeni jeolojik keşiflerin kapısı aralanıyor

Konumu nedeniyle jeolojik değişimlere açık olan Türkiye, bu kez yeni bir keşifle gündemde.

Göttingen Üniversitesi'nin araştırma ekibi, tarihi 30 milyon yıl öncesine dayanan ve Türkiye’nin güneydoğusundan İran’ın kuzeybatısına kadar uzanan büyük bir yarık keşfetti. "Bu yarık yepyeni bir oluşumun ipucu mu?" sorusunu gündeme getiren keşfi, Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu değerlendirdi.

"Tıpkı canlılar gibi levhalar da doğar, büyür ve ölür"

Bölgedeki levha hareketlerini değerlendiren Prof. Dr. Murat Utkucu, Sputnik'te yer alan habere göre, yeni keşfedilen yarığı şu sözlerle değerlendirdi: “Levhaların hareketleri yaklaşık 200 milyon yıl sürer. Daha sonra bu okyanusal levhalar, manto katmanına dalarak yok olur. Tıpkı canlılar gibi levhalar da doğar, büyür ve ölür...

Afrika ile Arabistan Yarımadası, 30 milyon yıl önce riftleşmeyle ayrıldı ve Arap Levhası oluştu. Riftleşme sonrası oluşan okyanusal levha gelişimi devam ediyor. 20 milyon yıl kadar önce bu çöküntüyü Hint Okyanusu suları doldurdu ve Kızıldeniz oluştu. Afrika ve Arap Levhaları ayrıldıkça Kızıldeniz genişleyerek bir okyanusa dönüşecek.”

Levha hareketleri Türkiye’nin güneyini nasıl etkileyecek?

Uzmanlara göre yeni keşfedilen yarık, Türkiye’nin güneyinde yepyeni bir coğrafi yapıyı ortaya çıkarabilir. Bu sürecin yavaş ilerleyeceğini belirten Prof. Dr. Murat Utkucu: “Bugünkü Akdeniz, Türkiye’nin güneyinde Neo-Tethys Okyanusu’nun kalan kısmını oluşturuyor. Akdeniz de uzak gelecekte kapanacak. Bu süreç devam ederken levha hareketleri Türkiye’nin güneyini etkileyecek ve bu bölgedeki okyanusal kabuk zamanla değişecek.”