Türkiye'nin askeri harcamaları 2021 yılında azaldı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre Türkiye 2021 yılında 15.5 milyar dolar askeri harcama yaptı. 2012 yılında GSYH'nın yüzde 2,0'ı seviyesinde gerçekleşen askeri harcamalar 2021 yılında GSYH'nın yüzde 2,1'ine yükseldi. Küresel askeri harcamalar içinde Türkiye'nin payı yüzde 0,7 oldu.

2021 yılında küresel askeri harcamalar 2 trilyon doları aşarak 2 trilyon 113 milyar dolar oldu. Askeri harcamaların küresel GSYH'ya oranı 2021'de 2012 yılında yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye indi.

ABD, 801 milyar dolar ile en fazla askeri harcamayı yapan ülke olsa da, ABD'nin askeri harcamaları 2020 yılına göre yüzde 1,4 düştü.

Rusya ise 2021 yılında 65,9 milyar dolar askeri harcama yaptı.