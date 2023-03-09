Türkiye'nin askıya aldığı Üçlü Zirve NATO'da yapıldı! Kalın'dan önemli açıklamalar

Ankara’nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri bugün Brüksel’de, NATO karargahında yeniden başladı.

Görüşmede Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil ederken masada, NATO yetkilileri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Kalın, görüşmenin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Madrid mutabakatının tam anlamıyla uygulanmasını bekliyopruz. Prensipte NATO'nun genişlemesini destekliyoruz. NATO'nun bu süreçte kritik roller oynayacağının farkındayız. Geçmişte başka ülkeler yeni üye konusunda uzun süre bekleme yapmışlardı. Yunanistan'ın tavrını kastediyorum. Somut güvenlik kaygılarımızı ifade ettik. Bugünkü toplantımızda ileriki toplantının yakın zamanda yapılmasında mutabık kaldık.

İsveç ve Finlandiya'nın PKK ile mücadelede attığı adımlardan memnunuz ancak yeterli değil. Terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesi için adımların atılmasını belirttik. Yasayla birlikte daha etkin olacaklarını İsveçli mevkidaşlarımız belirtiyorlar. Terörle mücadeleyle ilgili adımları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Sürecin nasıl işleyeceği iki ülkenin atacağı adımlara bağlı.

Süreci takip edeceğiz

Önümüzdeki günlerde opsiyonları değerlendireceğiz. Farklı alternatifler dile getiriliyor. Türkiye'den kaynaklanan gecikme söz konusu değil. NATO ittifakının güçlendirilmesi konusunda nasıl yapıcı olduysak, yine olmaya devam edeceğiz. Parlamentoda sorunla karşılaşmayacaklarını mevkidaşlarımız bize ilettiler. Terörle mücadele yasası 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceği için o zaman daha hızlı adımlar atılacağı ifade ediliyor. Kendilerinin koyduğu bir tarih. Süreci takip edeceğiz."

İsveç: Görüşmelerde ilerleme sağlandı

İsveç tarafından yapılan açıklamada ise, görüşmelerde ilerleme sağlandığı ve sürecin devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "NATO'ya üyeliğimiz Türkiye'deki seçimden sonra oluşturulacak Meclis'te oylanacak"ifadesi yer aldı.

Üçlü görüşme neden askıya alınmıştı?

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson geçtiğimiz gün, terörle ilgili yeni ceza yasasının Mecliste oylanacağını duyurarak, "Bu yasayla terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak" dedi.

Türkiye, Ocakta Stockholm'deki propagandalar nedeniyle üçlü müzakereleri süresiz askıya almıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra müzakerelerin tekrar başlayacağı açıklanmıştı.