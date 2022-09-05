Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen’den vize açıklaması

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Messe Berlin tarafından düzenlenen ve 46 ülkeden bin 100 firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergilediği Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2022’de Türk firmalarını ziyaret etti.

Şen, fuarda yaptığı açıklamada, IFA’nın uzun yıllardır yapılan, artık gelenekleşmiş bir fuar olduğunu ve çok uzun yıllardır Türkiye’den özellikle elektronik alanında faaliyet gösteren firmaların katıldığını hatırlattı.

Türkiye'den 42 firmanın bu yıl fuara katıldığını bildiren Şen, bu yıl fuarın Türkiye'nin tüketici elektroniği ihracatı için umut verici olduğunu ifade etti.

Şen, “Türk firmalarının stantlarını geziyoruz, ürünlerini görüyoruz. Aynı zamanda fuara katılımla ilgili sorunlar varsa öğrenmeye çalışıyoruz ki biz bunlara büyükelçilik, başkonsolosluk veya Dışişleri Bakanlığı olarak çözümler bulabilelim." dedi.

Türkiye’den iş insanlarının fuardan genel itibarıyla memnun olduklarını gözlemediğini vurgulayan Şen, şunları kaydetti: “Sadece vize aşamasında bazı sıkıntılar yaşadıklarını söyleyenler oldu. Bu vize konusundaki sorunları da Dışişleri Bakanlığı olarak AB ülkeleriyle ele alıyoruz. Bu sorunların çözülmesi konusunda çalışıyoruz.”

Elektrikli ev aletleri ve elektronik aletler konusunda Türkiye’nin giderek gelişme gösterdiğini belirten Şen, "Firmalarımızın bu konuda daha fazla Ar-Ge yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla onların burada olmasından başarılı çalışmalar yapmasından, ihracata yönelik çalışmalar yapmasından büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

“Türkiye katma değerli ürünler üreten bir ülke haline geldi”

Şen, küresel enerji piyasasının “çalkantılı” bir şekilde ilerlediğini ve Türkiye dahil bütün ülkelerin bundan etkilendiğini anlatarak, bazı ülkeler için avantaj ve bazı ülkeler için dezavantajlar olduğunu belirtti

Büyükelçi Şen, “Ülkemizde elektrik ve elektronik sektöründe Ar-Ge yapan firmaların artmış olması ve bu firmaların genellikle enerji konusunda daha az enerjiyle daha çok hizmet verebilen, daha çok fonksiyonu olan ürünler üretmeleri bizler bakımından sevindirici. Enerji önümüzdeki dönemde de özellikle iklim değişikliği bağlamında bütün dünyada dikkat edilmesi ve tüketimi azaltılması gereken bir ürün.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin katma değerli ürünler üreten bir ülke haline geldiğini belirten Şen, Türkiye ekonomisinin önemli kısmının ihracata dayalı olduğunu hatırlattı. Şen, “Burada bazı firmalarımız var konuştuğumuzda biz sadece ihracat yapıyoruz diyorlar. Türkiye’nin ekonomik gücünün artabilmesi daha da iyileşmesi için elbette dış satımına yönelik bu çalışmaların yapılması lazım. Pazarlar neredeyse bizim iş adamlarımızın gidip pazarları ve piyasaları yerinde bulmaları onlarla görüşmeleri önemli. Bu bağlamda fuara katılım önemli hale geliyor.” diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafi bakımdan çok önemli konumda olduğunu vurgulayan Şen, Alman firmaların da COVID-19 sonrası tedarik zincirlerinde yeniden yapılanmasında Türkiye’nin konumunun farkında olduklarını belirtti.

IFA 2022

Alanında Avrupa'nın en büyüğü olan tüketici elektroniği fuarı IFA 2022, 46 ülkeden bin 100 firma yer alıyor. 6 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarı, 150 ülkeden alıcıların ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu yıl fuarda, COVID-19 salgını dönemindeki yaklaşık üç yıllık yüksek hızlı dijital dönüşümün ardından, bağlanabilirlik, sürdürülebilirlik ve akıllı yaşama dair teknolojileri ön plana çıkıyor. Ayrıca fuar da enerji ve su tasarrufu sağlayan son teknolojik cihazlar da ilgi görüyor.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA 2022’de Türk rüzgarı da esiyor. Türkiye'den başta Vestel, Arzum, Simfer, Fakir, Kumtel, ve Arçelik olmak üzere 42 Türk şirketi de yeni ürünleriyle fuarda yerini aldı.