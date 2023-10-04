Türkiye'nin dış ticaret açığı eylülde yüzde 48,1 azaldı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 artarak 22 milyar 670 milyon dolara çıktı, ithalat yüzde 14,1 azalışla 27 milyar 658 milyon dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığının eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 yükselerek 22 milyar 670 milyon dolara yükselirken ithalat yüzde 14,1 azalışla 27 milyar 658 milyon dolara düştü.

Dış ticaret hacmi yüzde 8,2 azaldı

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 8,2 azalarak 50 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 48,1 azalışla 4 milyar 988 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 11,8 puan artışla yüzde 82, enerji verileri hariç tutulduğunda 6 puan yükselişle yüzde 95,3, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise 1,3 puan artışla yüzde 102 olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,3 azalışla 187 milyar 464 milyon dolara düştü. İthalat ise yüzde 1,3 artışla 274 milyar 755 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,6 artışla 462 milyar 219 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-eylül döneminde yüzde 5 artarak 87 milyar 291 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 68,2 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat yüzde 3,5 azalış ve 11 milyar 644 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 0,2 azalış ve 7 milyar 923 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 17,3 artış ve 2 milyar 962 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,2 (21 milyar 128 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,7 (1 milyar 65 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (362 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Eylülde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Eylülde en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 913 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 201 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 197 milyon dolarla Irak geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,2 olarak kaydedildi.

Eylülde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 246 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 290 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 367 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay en çok ithalat yüzde 23,6 azalış ve 19 milyar 747 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 14,9 artış ve 4 milyar 106 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 37,4 yükseliş ve 3 milyar 779 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 83,4 ile imalat sanayisi (23 milyar 65 milyon dolar), yüzde 11,9 ile madencilik ve taş ocakçılığı (3 milyar 304 milyon dolar), yüzde 2,7 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (733 milyon dolar) olarak belirlendi.

Eylülde en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 727 milyon dolarla Çin, 3 milyar 196 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 358 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 57,7 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 7 milyar 986 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 534 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 4 milyar 946 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak hesaplandı.