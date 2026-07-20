Türkiye'nin doğal gaz ithalatı mayısta arttı

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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,95 yükselerek 3 milyar 644 milyon metreküpe ulaştı. Aynı dönemde doğal gaz tüketimi ise sınırlı artış göstererek 4 milyar 95 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İthalatta Rusya ilk sırada

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayımladığı mayıs ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, toplam ithalatın 3 milyar 256 milyon metreküpü boru hatları üzerinden, 387 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yoluyla gerçekleştirildi.

Böylece Türkiye'nin mayıs ayındaki toplam doğal gaz ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,95 artarak yaklaşık 3 milyar 644 milyon metreküp oldu.

Boru gazı ithalatında ilk sırayı 1 milyar 271 milyon metreküple Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 34 milyon metreküple Azerbaycan, 951 milyon metreküple ise İran izledi.

LNG ithalatında ise 282 milyon metreküple Cezayir ilk sırada yer alırken, ABD 105 milyon metreküple ikinci oldu.

Doğal gaz tüketimi 4 milyar metreküpü aştı

Türkiye'nin toplam doğal gaz tüketimi mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,13 artış göstererek yaklaşık 4 milyar 95 milyon metreküp seviyesine çıktı.

Söz konusu dönemde sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi 1 milyar 76 milyon metreküp olarak hesaplandı. Elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm ve çevrim sektöründe ise 620 milyon metreküp doğal gaz kullanıldı.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi de mayıs ayında 1 milyar 778 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Stok miktarı 4,7 milyar metreküpe yaklaştı

Mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam doğal gaz stok miktarı 4 milyar 674 milyon metreküp oldu.

Bu stokun 4 milyar 354 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde bulunurken, 320 milyon metreküpü LNG terminallerinde depolandı.