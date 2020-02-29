Türkiye'nin dört bir yanından göçmenler Edirne'ye akın ediyor
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen binlerce düzensiz göçmen, Avrupa'ya geçmek için Edirne'de toplanmaya devam ediyor. İstanbul Otogarı'nda bilet bulamayan göçmenlerin peronların önündeki bekleyişleri sürüyor.
Edirne'de önceki gün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği artarak devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.
Geceyi burada geçiren düzensiz göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi.
Yunan güvenlik güçleri ile gerginlik
Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri arasında gerginlik artıyor. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.
Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor.
Öte yandan düzensiz göçmenlerden bazıları dün gece farklı noktalardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti.
Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri zaman zaman biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etmeyi sürdürüyor. Müdahale sırasında biri çocuk 3 göçmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan bazı düzensiz göçmenlere sağlık ekipleri tedavilerini ayakta yaptı. Gaz ve ses bombası kapsülleriyle yaralanan biri çocuk 3 göçmen, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Avrupa'ya geçmek isteyen İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin sınır kenti Edirne'ye gidişi devam ediyor. Bilet bulamayan bazı düzensiz göçmenlerin 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bekleyişi sürerken, yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları bugün de ek sefer başlattı.
Öte yandan, düzensiz göçmenlerin bir kısmı da Edirne'ye doğru hareket etmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Göç İdaresi yakınında toplandı. Aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu kişiler, buradan otobüslerle sınıra doğru hareket etti.
Otobüse binemeyenlerin ise bekleyişi sürüyor.