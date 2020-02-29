Türkiye'nin dört bir yanından göçmenler Edirne'ye akın ediyor

29 Şubat 2020

Edirne'de önceki gün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği artarak devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Geceyi burada geçiren düzensiz göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi.

Yunan güvenlik güçleri ile gerginlik

Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri arasında gerginlik artıyor. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.

Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor.

Öte yandan düzensiz göçmenlerden bazıları dün gece farklı noktalardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti.

Yunan sınırındaki müdahalede yaralananlar var

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri zaman zaman biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etmeyi sürdürüyor. Müdahale sırasında biri çocuk 3 göçmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan bazı düzensiz göçmenlere sağlık ekipleri tedavilerini ayakta yaptı. Gaz ve ses bombası kapsülleriyle yaralanan biri çocuk 3 göçmen, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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