Türkiye'nin ekonomi gazetesi 43'üncü yılına 'Merhaba' diyor

Türkiye ekonomisinin 42 yıldır en yakın tanığı olan DÜNYA Gazetesi, bugüne kadar iş dünyasının, reel sektörün, şirketlerin sesi, Anadolu’nun dünyaya açılan penceresi oldu. 42 yıllık yayıncılık yolculuğunda; Edirne’den Kars’a, Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, bankaların, Türkiye ekonomisinin yükünü omuzlarında taşıyan tüm kurumlarımızın ortak mecrası ve paydaşı haline gelen DÜNYA, bundan sonra da aynı niteliğiyle yolculuğuna devam edecek.

Deprem acısıyla bir defa daha sarsıldığımız, Türk insanın sonsuz dayanışmayla, seferberlikle canı gönülden oluşturduğu yardım zincirine, yaraları sarmak için hep bir elden çalışmasına, çözüm üretmek için çabalamasına şahit olduğumuz bugünlerde; tarafsız, doğru ve güvenilir habercilik anlayışımız ve iş dünyası ile kamuoyu arasında bir iletişim köprüsü olma misyonumuzla yayın hayatımızı sürdürüyoruz.

Bağımsızlığımızdan aldığımız güçle, ilk sayımızı yayınladığımız 2 Mart 1981 tarihinden bu yana kurucumuz Nezih Demirkent’in bizlere bugün de ışık tutan yayıncılık ilkeleriyle gazetecilik yapmaya, okurlarımıza her sabah en doğru ve en güncel haberleri ulaştırmaya, Türkiye’nin ekonomi gazetesi olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

Taşıdığımız sorumluluğun gereği olarak önümüzdeki dönemde de daha iyiye, daha mükemmele ulaşmak için kendimizle yarışarak, çıtayı her geçen gün yükseltmenin çabası içinde olacağız

Nezih Demirkent’in açtığı yolda, Yönetim Kurulu Başkanımız Didem Demirkent’in önderliğinde, mesleki olarak büyük bir deneyime sahip yazı işleri kadromuz, güçlü kalemlere sahip yazarlarımız, dopdolu içeriğimizle ve Türkiye’de ekonomi yayıncılığının referans mecrası olmanın bizlere yüklediği bilinç ve sorumlulukla gazetenizi her gün sizlere ulaştırabilmek için çalışacağız.

Birlikte daha nice yıllara…

İŞ DÜNYASI, 43. YIL COŞKUMUZA ORTAK OLDU

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez: Tarafsız, bağımsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla tüm Türk basınının en önemli değerlerinden biri olan DÜNYA’nın kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinin tek başına başa çıkamayacağı büyüklükteki bir deprem felaketi ile mücadele ettiğimiz bugünlerde, DÜNYA Gazetesi’nin iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının sesi olması son derece kıymetli. Bu vesileyle Türk basınında bir ekol yaratan duayen gazeteci Nezih Demirkent’i saygı ve özlemle anıyor ve bu değerli yayında emeği geçen tüm DÜNYA ekibini tebrik ediyorum.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç: DÜNYA Gazetesi'nin 43. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebrik ediyorum. Bugüne kadar iş dünyasına düzgün ekonomi haberleri verdi, bundan sonra da nice 43. yıllar diliyorum, başarılarının devamını dileriz.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram: Ekonomi basınının öncüsü DÜNYA Gazetesi, 43 yıldan bu yana tarafsızlık ve güvenilirlik ilkeleri ile yoluna devam ediyor. Ekonomideki uzmanlığı ile iş dünyasının takdirini kazanmış olan DÜNYA Gazetesi’ne 43. yılında başarılarının devamını diliyorum.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç: Ekonomi alanındaki gazeteciliği ile önemli bir yere sahip DÜNYA Gazetesi'ni kutlarken, bu alanda iş dünyasına verdiği katkılar için de teşekkürlerimi sunarım. DÜNYA’nın her yeni gün ülke ve dünya ekonomisinin gerçeklerini gözler önüne seren yayınlarla sorunları tespit edip çözüm önerileri sunan bakış açısından dolayı da övülmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Bu vesileyle DÜNYA Gazetesi'nin Kurucusu Nezih Demirkent'i rahmetle anıyorum.

Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü: DÜNYA Gazetesi, kuruluşundan bugüne 43 yıllık süreçte özellikle ekonomi haberciliğinde önemli bir görevi yerine getirdi. İş dünyasının sorunlarını kamuoyuna duyururken gösterdiği yaklaşımı takdire değerdir. DÜNYA Gazetesi'nin Kurucusu merhum Nezih Demirkent'i rahmetle anarken, gazetenin 43. yılına ulaşmasında emeği geçenleri tebrik eder, nice yıllar dilerim.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: Kuruluşundan bu yana geçen 43 yıllık sürede DÜNYA Gazetesi önemli bir misyon üstlenmiş, tarafsız gazetecilik anlayışıyla iş dünyasının da sesi olmuş, ekonomik aktörlerin birbirini anlaması ve bunun kamuoyuyla paylaşılması açısından vazgeçilmez bir platform oluşturmuştur. DÜNYA Gazetesi’nin 43. yılını kutluyor, bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: DÜNYA Gazetesi bir gazete olmaktan öte adeta bir ekonomi okulu olarak kabul edilebilir. 42 yıldır spekülasyonlardan uzak, okurunu ve iş dünyasını doğrulardan yana haber ve ufuk açıcı yorumlarıyla yönlendiren DÜNYA Gazetesi’nin daha uzun yıllar bu misyonunun devam ettireceğine inanıyorum. Yarım asra yaklaşan yayın hayatında Türk basınında önemli bir boşluğu dolduran ve iş dünyasının vazgeçilmez yayın organı haline gelen DÜNYA Gazetesi’nden bahsederken rahmetli Nezih Demirkent’i anmamak olmaz. Bıraktığı mirasın başarıyla yoluna devam edeceğine inanıyor DÜNYA Gazetesi’nin yeni yaşını kutluyorum.

Endel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir: Türkiye’nin objektif, bağımsız ve tarafsız habercilik ilkelerinden vazgeçmeyen köklü gazetesi DÜNYA’nın 43. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutlarım. 43 yıllık yayın hayatında sanayinin ve sanayicinin yanında olmuş DÜNYA Gazetesi, ülkemiz için önemli bir değerdir. Bu vesileyle yaşamı boyunca Anadolu iş dünyasının dostu olmuş DÜNYA Gazetesi’nin kurucusu Nezih Demirkent’i de saygı ve minnetle anıyorum.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: DÜNYA Gazetesi, kuruluşundan bugüne toplumun doğru bilgilendirilmesi ve aydınlatılması için yeri doldurulamaz bir hizmeti yerine getirmektedir. Farklı görüş ve düşünceleri objektif bir şekilde ortaya koyan DÜNYA Gazetesi’nin çok sesliliğe ve düşünce özgürlüğüne sunduğu katkıların bugünden sonra da devam edeceğine inancım tamdır. Çalışmalarında başarılar diliyor, 43. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli: Türk basınının duayeni Nezih Demirkent tarafından temelleri atılan, ekonomi gazeteciliğinin öncüsü, tarafsız haberleri ile her zaman saygın bir yer edinmiş, iş dünyamızın ve sanayicilerimizin sesi olan DÜNYA Gazetesi'nin 43. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutlarım.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler: DÜNYA Gazetesi 43 yıldır Türkiye ekonomisinin nabzının tutulmasında önemli rol oynuyor. DÜNYA Gazetesi’nin 43. yıl dönümünü kutluyor; gazetenin kuruluşundan bugüne ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, DÜNYA Gazetesi’ne daha nice başarılı yıllar diliyorum.

İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı: Türk iş dünyasının rehberi haline gelen, 43 yıldan bu yana ilkeli gazetecilik anlayışından taviz vermeyen DÜNYA Gazetesi’ni gönülden tebrik ediyorum. Türkiye’de ekonomi gazeteciliğini adı gibi “Dünya”ya örnek bir şekilde devam ettiren gazetenin daha nice uzun yıllar basın sektörüne hizmet etmesi ümidiyle; tüm ekibi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Ekonomi gazeteciliğinin amiral gemisi DÜNYA Gazetesi; ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı ile ekonomin aktörlerine daima bir vizyon sundu, ışık tuttu. 43 yıldır iş dünyamızın sesi olan DÜNYA Gazetesi, ekonominin taraflarının buluştuğu objektif bir mecra olma misyonunu da üstlenmesiyle güvenilir bir yayın organı olmayı başardı. DÜNYA Gazetesi’ne ve tecrübeli yayın ekibine nice başarılı yıllar diliyorum.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk: Kurulduğu günden bu yana Türk ekonomisinin nabzını tutan DÜNYA Gazetesi, kurucusu Nezih Demirkent'in ilkeleri doğrultusunda yoluna devam ediyor. DÜNYA Gazetesi kadrosu ile işbirliği içinde çalışarak şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin gelişimi için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. DÜNYA Gazetesi ailesinin 43. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, nice yıllar başarılarının devamını diliyorum.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Kurucusu Nezih Demirkent'in Anadolu sevdasıyla Anadolu sanayisinin güçlü sesi olan DÜNYA Gazetesi, ekonomi gazeteciliğine ayrı bir soluk getirmiştir. Aynı zamanda dünya ve ülke gündeminde gelişen ekonomik olayları yakından takip ederek biz okuyucularına ileten DÜNYA Gazetesi; ilkeleri doğrultusunda istikrarlı yayın anlayışını 43 yıldır sürdürüyor. Bağımsız habercilik mücadelesinde, zor dönemleri tecrübesiyle aşmayı bilen ekonomi dünyasının öncü gazetesinin, gündemi belirleyen ilkeli haberciliğinin 43. yılında da devamını diliyor, emek veren tüm çalışanlarını kutluyorum.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan: Basın-yayın gibi ayakta durması zor bir alanda, hem de sadece ekonomik konularda uzmanlaşarak bir gazeteyi 43 yıl yaşatmak, yaşatmanın da ötesinde kentlerimizin ve ülkemizin ekonomisine destek veren bir hale getirmek hem kolay değil, hem de takdire şayan bir başarıdır. Bu anlamda DÜNYA Gazetesi’nin uzmanlaşan yapısıyla daha nice 43 yıllar ülkemize katkı vermesini diliyoruz. Gazetenin dünden bugüne kadar bu yapısıyla gelmesinde emeği geçen herkese, kurucularından çalışanlarına kadar teşekkür ediyor, DÜNYA Gazetesi’nin 43’üncü kuruluş yılını kutluyorum.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir: Ülkemizde ekonomi yayıncılığının kurumsal açıdan inşası 2 Mart 1981 tarihinde DÜNYA Gazetesi ile başlamıştır. DÜNYA Gazetesi’nin kurucusu ve duayen gazeteci Nezih Demirkent çok değerli ilkeleri ile yeni bir vizyon ortaya koymuş ve böylece DÜNYA Gazetesi ülkemiz iş dünyasının sesi, kulağı haline gelmiştir. Ekonomi gazeteciliğinin ülkemizdeki amiral gemisi olan DÜNYA Gazetesi'nin 43. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Mersin - Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli: İleri demokrasilerin en önemli unsurlarından biri olan basın ve medya kuruluşları, halkın her alanda gözü ve kulağı olmasının yanı sıra, insan ile dünya arasında köprü görevi gören önemli birer iletişim paydasıdır. Bu kapsamda; ekonomi, politika ve sanayi gibi konularda objektif ve şeffaf yaklaşımı ile yarım asra yakın süredir başarıyla habercilik anlayışını temsil eden DÜNYA Gazetesi’nin 43. habercilik yılını kutlar, başarılı bir sene dilerim.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer: Kaliteli ve bağımsız haber anlayışı ile 43 yıldır iş dünyamızın sesi olan DÜNYA Gazetesi, güvenilir bir yayın organı olmayı başarmıştır. Gelecek yıllarda da aynı heyecanla okuyacağım DÜNYA Gazetesi’ne 43’üncü yaşında uzun ömürler diler, objektif gazetecilik anlayışından ödün vermeden başarıyla yoluna devam etmesini temenni ederim.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay: Özgür, ilkeli, doğrunun peşinden ayrılmayan DÜNYA Gazetesi’nin kuruluşunun 43. yılını kutluyor, bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, nice başarılı yıllar diliyorum.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Tarsus OSB Başkan Vekili H. Ruhi Koçak: Ekonomi gazeteciliğinin öncüsü DÜNYA Gazetesi'nin 43. yılını kutluyor, merhum Nezih Demirkent'in kurduğu gazeteye yeni yaşında başarılar diliyoruz. Etik, tarafsız ve objektif yayıncılık ilkesini koruyarak iş dünyasının sesi olacak haber ve yayınlarla hizmetini sürdürmesi dileğiyle… Nice 43. yıllara.

TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta: Kuruluşundan bu yana geçen 43 yıllık sürede DÜNYA Gazetesi önemli bir misyon üstlenmiş, tarafsız gazetecilik anlayışıyla iş dünyasının da sesi olmuştur. Kuruluşunun 43. yılını kutluyor, daha nice başarılı yıllar diliyorum.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: Ekonomi gazeteciliği denilince akla ilk gelen kurum olan DÜNYA Gazetesi, bu alanda tarafsız ve sorumluluk bilinciyle güvenilir bir yayın organı olmuştur. DÜNYA'nın 43. yıl dönümünü kutlar, nice yıllar aynı yayıncılığı sürdürmenizi dilerim.