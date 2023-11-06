Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 5 yılda yüzde 27 artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, "Elektrikte kurulu gücümüzü 5 yıl içinde yüzde 27 artışla 106 bin megavattan 136 bin megavata çıkaracağız" açıklaması yer aldı.

Paylaşımda ayrıca, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı kapsamında enerji sektörünün hedeflerini içeren grafiğe de yer verildi. Grafikte yer alan verilere göre, Türkiye'de 2028 yılında elektrik enerjisi talebinin 430 teravatsaat, rüzgar enerjisi kurulu gücünün 18 bin megavat ve güneş enerjisi kurulu gücünün 30 bin megavat olması hedefleniyor.

Aynı dönemde, yerli kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi miktarı 270 teravatsaat, yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 50, doğal gazın elektrik üretimindeki payı ise yüzde 15 olarak hesaplanıyor. Yeraltı doğal gaz depolama kapasitesinin 2028'de 13 milyar metreküpe, batarya depolama kapasitesinin ise 5 bin megavata çıkarılması da hedefler arasında.