Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Tepesi'ne yerleştirilen 111 metre uzunluğunda, yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğine Türk bayrağı çekilmesi töreninde konuştu.

Bugünün çok farklı, müstesna bir gün olduğunu belirten Erdoğan, katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İstiklal Harbi'nin kazanılmasını ve Cumhuriyetin kurulmasını sağlayan herkese şükranlarını sunduklarını ifade eden Erdoğan, "100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek, güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. Biz 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Bugün burada açılışını yapacağımız ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağımızı işte bu vizyonun sembolü olarak çocuklarımıza armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çamlıca yepyeni bir çehreye kavuştu"

Türkiye'nin gözbebeği olan İstanbul'un en güzel tepelerinden birinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağın gölgesinde güven içinde ve huzurla yaşanacağını dile getiren Erdoğan, bizzat kendisi takibini yaparak Çamlıca'nın, camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuştuğunu anlattı.

Erdoğan, Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğünün olmadığını, bu yükseklikte bir bayrak direğinin de bulunmadığını dile getirerek, şu anda Çamlıca'nın bununla müşerref olduğunu ve İstanbul'un bir gülümsemeyi de bu tepeden bu bayrak direği ve bayrakla sadece Türkiye'ye değil dünyaya yaptığını söyledi.

Türkiye'nin en büyük bayrağı göndere çekildi

Erdoğan, milletin ve çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ederek, akşam iftar sofrasında bir araya gelerek 23 Nisan sevincini çocuklarla paylaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

Çocuklarla sohbet eden Erdoğan, bayrağın nasıl olduğunu sordu. Beğenilerini dile getiren çocuklara Erdoğan, "1000 metrekare. Hele dalgalanmaya başladığı zaman bunun haşmetini seyredin." dedi.

Bayrağın göndere çekilmesinin ardından törende İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin en uzun bayrak direğine çekilen Türk bayrağı, İstanbul'un farklı ilçelerinden de görülebiliyor.